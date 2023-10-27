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Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

AA27 Ekim 2023 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Gazanfer Bilge)

15.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

29 Ekim Pazar:

13.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Çağdaş Bodrumspor (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

18.00 Fenerbahçe Beko-Reeder Samsunspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Galatasaray Ekmas (Sinan Erdem)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.30 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-OGM Ormanspor (Antalya)

16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Alagöz Holding (TOBB ETÜ)

17.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Şehit Mustafa Özel)

29 Ekim Pazar:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

16.00 Beşiktaş-ÇBK Mersin (BJK Emlakjet)

18.00 Bursa Uludağ Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (TOFAŞ)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.00 Kapaklıspor-Finalspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Gaziantep Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

18.15 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (BJK Emlakjet)

29 Ekim Pazar:

14.00 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)

15.45 Konyaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

30 Ekim Pazartesi:

16.00 Pizza Lazza Haremspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Esenler Erokspor (Edip Buran)

  • basketbol
  • türkiye sigorta basketbol süper ligi
  • ING kadınlar basketbol süper ligi

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