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Spor

BATE Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus'un BATE Borisov takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki BATE Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
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Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 6 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yapacağı iki maçı da Konya'da oynayacak. Yarın yapılacak ilk maç, seyircisiz oynanacak. Rövanş ise 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Yeşil-beyazlı ekip, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

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