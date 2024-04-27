Batshuayi: Önemli bir gol attığım için mutluyum

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi Michy Batshuayi, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Michy Batshuayi "Mutluyum, önemli bir gol attım. İlk 11'de başladım, uzun bir aradan sonra... Takıma yardım edebildiğim için mutluyum. En önemlisi kazanmaktı, mutluyuz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Derbi öncesi İsmail Kartal'ın kendisiyle ne konuştuğunun sorulması üzerine Michy Batshuayi "İsmail Kartal ile görüştüğümüzde bana güvendiğini söyledi. İyi bir performans beklediğini belirtti. Sahada neler yapmam gerektiğini paylaştı. Ben de verdiği görevleri iyi bir şekilde yapmaya çalıştım. Artık son maçlar, herkes pozitif performans ortaya koydu. Bu şekilde son maça kadar devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.