Batshuayi'den Galatasaray'a müjdeli haber
Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için müjde geldi.
- Güneş
Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için müjde geldi. Yarasaların teknik direktörü Marcelino, Galatasaray’ın gündeminde olan yıldız golcü için, “Forvete ihtiyacımız var. Bazı nedenlerden ötürü Batshuayi'ye sabrım kalmadı. Satın alma opsiyonu vardı. Kontrat şartları tam olarak nedir bilmiyorum. Ancak, herkesin iyiliği için Batshuayi'yi göndermek istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.