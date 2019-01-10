Batshuayi'den Galatasaray'a müjdeli haber

Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için müjde geldi. Yarasaların teknik direktörü Marcelino, Galatasaray’ın gündeminde olan yıldız golcü için, “Forvete ihtiyacımız var. Bazı nedenlerden ötürü Batshuayi'ye sabrım kalmadı. Satın alma opsiyonu vardı. Kontrat şartları tam olarak nedir bilmiyorum. Ancak, herkesin iyiliği için Batshuayi'yi göndermek istiyoruz” açıklamasını yaptı.