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Spor

Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo'yu renklerine bağladı

Benfica'nın yıldız oyuncusu Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo'yu renklerine bağladı
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Benfica ile sözleşmesi sona eren Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Külübün resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre, sağlık kontrollerini tamamlayan Portekizli futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Portekiz'in Record gazetesi 27 yaşındaki oyuncunun, imza ücreti olarak 12 milyon euro yıllık ise 6 milyon euro kazanacağını belirtti.

"USTA BİR BEK OYUNCUSU"

Bayer Leverkusen'in Sportif Direkötü Rofles "Alejandro Grimaldo çevik, çok yetenekli bir bek, taktiksel olarak çok usta. Gol atmak için tehlikeli, çok fazla tecrübesi ve klası var" dedi.

Portekizli futbolcu Grimaldo ise Bundesliga'da oynacağı için heyecanlı olduğu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Alejandro Grimaldo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 7 gol attı ve 15 asist kaydetti.

BARÇA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

27 yaşındaki tecrübeli sol bek Valencia ve Barcelona altyapılarından çıktıktan sonra Ocak 2016'da 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu.

Tüm profesyonel kariyerini Benfica'da geçiren Grimaldo, Portekiz devinin formasıyla çıktığı 301 resmi maçta 26 gol atıp 65 asist yapti.

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