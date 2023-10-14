İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen devrede! İsmail Yüksek için teklif yolda
Spor

Bayer Leverkusen devrede! İsmail Yüksek için teklif yolda

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna son olarak Almanya'nın köklü kulübü Bayer Leverkusen talip olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim14 Ekim 2023 Cumartesi 13:55 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen devrede! İsmail Yüksek için teklif yolda
ABONE OL

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i uzun süredir izleyen Xabi Alanso yönetimindeki Bayer Leverkusen'in Hırvatistan maçı sonrası resmi teklif hazırlığına giriştiği öğrenildi.

Alman kulübünün devre arasında İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi. Futbolculuk döneminde çok iyi bir orta alan oyuncusu olan Xabi Alonso'nun İsmail'e özel bir hayranlık duyduğu da gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMESİ İYİLEŞTİRİLEBİLİR

Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe yönetimi de düğmeye bastı. Ocak ayında İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, genç futbolcunun yıllık ücretini büyük bir zamla 10 milyon TL seviyesine çıkarmıştı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sürekli artan performansı ve Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi sonrasında sözleşmede yeniden iyileştirme yapılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, A Milli Takım'ın Hırvatistan deplasmanında aldığı galibiyette sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.