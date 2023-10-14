Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i uzun süredir izleyen Xabi Alanso yönetimindeki Bayer Leverkusen'in Hırvatistan maçı sonrası resmi teklif hazırlığına giriştiği öğrenildi.

Alman kulübünün devre arasında İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi. Futbolculuk döneminde çok iyi bir orta alan oyuncusu olan Xabi Alonso'nun İsmail'e özel bir hayranlık duyduğu da gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMESİ İYİLEŞTİRİLEBİLİR

Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe yönetimi de düğmeye bastı. Ocak ayında İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, genç futbolcunun yıllık ücretini büyük bir zamla 10 milyon TL seviyesine çıkarmıştı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sürekli artan performansı ve Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi sonrasında sözleşmede yeniden iyileştirme yapılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, A Milli Takım'ın Hırvatistan deplasmanında aldığı galibiyette sergilediği performansla büyük beğeni topladı.