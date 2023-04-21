Bayer Leverkusen güle oynaya yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Bayer Leverkusen, deplasmanda Belçika ekibi Saint-Gilloise'yu ağırladı.

Lotto Park'ta oynanan maçı Leverkusen 4-1 kazanarak toplamda 5-2'lik skora ulaştı ve yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Leverkusen 2. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle öne geçti, 38'de Bakker farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı konuk ekip 2-0 önde tamamladı. 61'de Frimpong takımının üçüncü golünü atarkan Terho, Saint Gilloise adını farkı ikiye indirdi. 79. dakikaya gelindiğinde ise Hlozek maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Bayer Leverkusen, yarı finalde Roma - Feyenoord maçının galibiyle eşleşecek.