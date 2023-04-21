İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4023
  • EURO
    21,2746
  • ALTIN
    1250.54
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen güle oynaya yarı finalde
Spor

Bayer Leverkusen güle oynaya yarı finalde

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Saint-Gilloise'yu 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

21 Nisan 2023 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen güle oynaya yarı finalde
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Bayer Leverkusen, deplasmanda Belçika ekibi Saint-Gilloise'yu ağırladı.

Lotto Park'ta oynanan maçı Leverkusen 4-1 kazanarak toplamda 5-2'lik skora ulaştı ve yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Leverkusen 2. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle öne geçti, 38'de Bakker farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı konuk ekip 2-0 önde tamamladı. 61'de Frimpong takımının üçüncü golünü atarkan Terho, Saint Gilloise adını farkı ikiye indirdi. 79. dakikaya gelindiğinde ise Hlozek maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Bayer Leverkusen, yarı finalde Roma - Feyenoord maçının galibiyle eşleşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.