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Spor

Bayer Leverkusen, lige iyi başladı

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk haftasında sahasında RB Leipzig'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, lige iyi başladı
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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen, 24. dakikada Jeremie Frimpong ile öne geçti. Jonathan Tah, 35. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Leipzig'de Dani Olmo 39. dakikada farkı bire indirdi.

Bayer Leverkusen, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Ev sahibi ekip, Florian Wirtz'in 64. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. Leipzig'te yeni transfer Lois Openda 71'de skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Leverkusen, ilk haftada sahasında Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Leverkusen, sezonu 3 puanla açtı. Leipzig, ilk haftada puan alamadı.

Bayer Leverkusen, gelecek hafta Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.

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