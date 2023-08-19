Bayer Leverkusen, lige iyi başladı

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen, 24. dakikada Jeremie Frimpong ile öne geçti. Jonathan Tah, 35. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Leipzig'de Dani Olmo 39. dakikada farkı bire indirdi.

Bayer Leverkusen, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Ev sahibi ekip, Florian Wirtz'in 64. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. Leipzig'te yeni transfer Lois Openda 71'de skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Leverkusen, ilk haftada sahasında Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Leverkusen, sezonu 3 puanla açtı. Leipzig, ilk haftada puan alamadı.

Bayer Leverkusen, gelecek hafta Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.