İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen namağlup serisini sürdürüyor!
Spor

Bayer Leverkusen namağlup serisini sürdürüyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, kendi sahasında Union Berlin'i ağırladı. Ev sahibi takım, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Arka arkaya yedinci galibiyetini alan Leverkusen, namağlup liderliğini sürdürüyor.

12 Kasım 2023 Pazar 19:27 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen namağlup serisini sürdürüyor!
ABONE OL

Bundesliga 11. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alejandro Grimaldo, 57. dakikada Kouakou Kossounou, 73. dakikada Jonathan Tah ve 83. dakikada Nathan Tella kaydetti.

Bu sonuçla birlikte art arda yedinci galibiyetini alan Bayer Leverkusen, puanını 31'e yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise 6 puanla son sırada kaldı.

Önümüzdeki maç haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Augsburg'u ağırlayacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.