Bayer Leverkusen, penaltılarla turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Bayer Leverkusen, Monaco deplasmanına konuk oldu.

Bayer Leverkusen, 90 dakikalık sürede Monaco'ya 3-2'lik üstünlük sağladı. İlk maçtaki 3-2'lik Monaco galibiyetinin ardından karşılaşma önce uzatmalara ardından penaltılara gitti. Bayer Leverkusen, penaltılarda rakibini 5-3 mağlup ederek tur atladı.

Karşılaşmanın normal süresinde Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Florian Wirtz, 21. dakikada Exequiel Palacios ve 58. dakikada Amine Adli attı. Monaco'nun golleri 19. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder ve 84. dakikada Breel Embolo'dan geldi.

Penaltılardaki üstünlüğünün ardından Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Monaco, turnuvaya veda etti.