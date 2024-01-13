İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bayer Leverkusen son dakikada galip!

Almanya Bundesliga 17. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, konuk olduğu Ausburg'u 90+3'te bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

13 Ocak 2024 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen son dakikada galip!
ABONE OL

Bundesliga'nın 17. haftasında Xabi Alonso'nun yönetimindeki lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşılaştı.

WWK Arena'da oynananan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 90+4'te Exequiel Palacios'un golüyle 1-0 kazandı ve zirvedeki yerini korumayı başardı.

Puanını 45'e yükselten Bayer Leverkusen liderliğini sürdürürken, Augsburg 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Augsburg deplasmanda Mönchengladbach'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.