Bayer Leverkusen son dakikada galip!

Bundesliga'nın 17. haftasında Xabi Alonso'nun yönetimindeki lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşılaştı.
WWK Arena'da oynananan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 90+4'te Exequiel Palacios'un golüyle 1-0 kazandı ve zirvedeki yerini korumayı başardı.
Puanını 45'e yükselten Bayer Leverkusen liderliğini sürdürürken, Augsburg 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Augsburg deplasmanda Mönchengladbach'a konuk olacak.