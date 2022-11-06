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Spor

Bayer Leverkusen, Union Berlin'i 5 golle devirdi

Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Union Berlin'i 5-0 mağlup etti.

6 Kasım 2022 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Union Berlin'i 5 golle devirdi
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Bundesliga 13. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.

BayArena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 5-0 kazandı. Ev sahibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Andrich, 56 ve 58. dakikalarda Diaby, 68. dakikada Hlozek ve 76. dakikada Bakker kaydetti.

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen 3 maç sonra kazanmayı bildi. Ligde zirve mücadelesi veren Union Berlin ise 26 puanda kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Köln deplasmanına gidecek. Union berlin ise Augsburg'u konuk edecek.

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