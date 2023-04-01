İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile küllerinden doğdu
Spor

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile küllerinden doğdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde adeta küllerinden doğarak yükselişe geçti.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 15:52 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile küllerinden doğdu
ABONE OL

Bayer Leverkusen, İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso önderliğinde çıkışa geçti. Leverkusen, Alonso yönetiminde ligde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile hanesine 32 puan yazdırdı.

Teknik Direktör Xabi Alonso, futbol kariyeri sonrasında teknik direktörlüğe hızlı bir giriş yaptı. Alonso, göreve başlamadan önce Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 9. hafta itibarıyla topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyordu. İspanyol çalıştırıcının takımın başına geçmesiyle birlikte kırmızı-beyazlılar 25. hafta sonunda topladığı 37 puanla 8. sıraya yükseldi. Leverkusen, söz konusu dönemde 41 yaşındaki teknik adam önderliğinde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken 5 mücadeleden de puansız ayrıldı.

Öte yandan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi çeyrek final turunda yoluna devam ediyor. Alman ekibi ilk maçta İsviçre ekibi Union Saint-Gilloise ile 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.