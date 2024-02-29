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Spor

Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso açıklaması!

Bundesliga'da lider olan Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Xabi Alonso'nun adının Liverpool ile anılmasıyla ilgili konuştu.

29 Şubat 2024 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso açıklaması!
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Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, Xabi Alonso'nun adının Liverpool ile anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rolfes yaptığı açıklamada, "Sakin ve iyimser kalıyoruz. Yöneticiler için en önemli şey kendilerini rahat ve doğru yerde oldukları hissetmeleridir." dedi.

Xabi Alonso ile ilgili konuşan Simon Rolfes, "Xabi kulüpte neler olduğunu biliyor. Bunu birçok kez söyledi. Ekibiyle her gün en iyi şekilde çalışıyor." şeklinde konuştu.

Liverpool iddialarıyla ilgili deneyimli futbol adamı, "Dünyada birçok dilek kipi var. Herkes girmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

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