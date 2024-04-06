Bayer Leverkusen'in şampiyonluğuna 1 adım kaldı

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 1-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz penaltıdan attı.

Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.

Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin ise son 5 haftada 3. kez yenildi ve 29 puanda kaldı. Union Berlin, gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak.