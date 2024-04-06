İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen'in şampiyonluğuna 1 adım kaldı
Spor

Bayer Leverkusen'in şampiyonluğuna 1 adım kaldı

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin'i 1-0 mağlup eden Bayer Leverkusen, ligde şampiyonluğuna ilan etmesi için 1 maç daha kazanması yeterli olacak.

6 Nisan 2024 Cumartesi 19:09 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'in şampiyonluğuna 1 adım kaldı
ABONE OL

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 1-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz penaltıdan attı.

Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.

Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin ise son 5 haftada 3. kez yenildi ve 29 puanda kaldı. Union Berlin, gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.