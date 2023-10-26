Bayern CEO'su Dreesen: İnanılmaz bir gürültüydü

Geçtiğimiz Salı günü G.Saray, Rams Park'ta Alman devi Bayern Münih'i elinden kaçırdı.

Taraftarının desteğini arkasına alan Cim-Bom, son vuruşlarda etkisiz kalınca maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gecenin sonunda akıllarda G.Saray'ın müthiş oyunu ile birlikte tribünlerin baskısı kaldı.

Bayern Münih'in yıldızları da maç sonrasında atmosfere inanamadıklarını söyledi. Bundesliga devi, galibiyetin ardından yemeğe çıktı. Kulüp CEO'su JanChristian Dreesen, Rams Park'taki tribünler ile ilgili yorumlarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜYDÜ"

Stadyumdaki sesin 132 desibele ulaştığını belirten Dreesen, "Bu neredeyse bir jet uçağının gürültü seviyesine karşılık geliyor. İnanılmaz bir gürültüydü. Bu inanılmaz maç sırasında kendimizi bir jet uçağının yanında gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

Bayern Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçın ardından Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu belirterek "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye tanıklık ettik. Saha içinde inanılmaz yoğun bir baskı vardı. İnanılmaz bir taraftar temposu altında maçı sürdürdük. Bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için hiç ama hiç kolay değil" dedi.