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Spor

Bayern Münih, 3 puana 3 golle uzandı

Almanya Bundesliga 19. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Ausburg'u 3-2 mağlup etti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Bayern Münih, 3 puana 3 golle uzandı
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Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-2 kazanırken goller; 23. dakikada Aleksandr Pavlovic, 45+5'te Alphonso Davies ve 58. dakikada Harry Kane'den geldi.

Ev sahibi Augsburg'un golleri 52. dakikada Ermedin Demirovic ve 90+4'te penaltıdan yine Ermedin Demirovic' ten geldi. Augsburg'da Sven Michel, maçın 88. dakikasında kullandığı penaltı vuruşunda kalcei Manuel Neuer'i geçemedi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 47'ye yükseltirken, Augsburg 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlarken, Augsburg deplasmanda Bochum'a konuk olacak.

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