İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
Spor

Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti.

30 Eylül 2022 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı
ABONE OL

Bundeslia 8. haftasında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Leroy Sane, 17. dakikada Jamal Musiala, 39. dakikada Sadio Mane ve 84. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Bayern'de Sadio Mane'nin 56.dakika attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada 1 gol ve iki asist yapan Jamal Musiala performansıyla öne çıkan isim oldu.

Julian Nagelsmann'ın öğrencileri 4 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Bayern 8. hafta itibariyle ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alman devi bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 5 puanda kalan Bayer Leverkusen ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Schalke 04'ü konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.