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Spor

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda adını finale yazdırdı

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 23:59 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 23:59
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Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14. dakikada Ivan Perisic’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Danny da Costa ile 1-1’lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 74. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih finalde Bayer Leverkusen’in rakibi oldu.

Bavyera ekibi 24. kez finalde mücadele edecek.

Eintracht Frankfurt, ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bu maçta üzerinde "#blacklivesmatter" yazan formayla mücadele etti.

Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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