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Spor

Bayern Münih, Daley Blind'i resmen açıkladı

Almanya Bundes Liga ekiplerinden Bayern Münih, Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind'i kadrosuna kattı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Bayern Münih, Daley Blind'i resmen açıkladı
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Almanya ekibi Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, Ajax'tan ayrılan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Ajax'ta uzun süre forma giyen Blind, 2014-2018 yıllarında Manchester United'da görev yaptı. Ajax'ta 7 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Manchester United'da ise birer Federasyon Kupası, Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferleri elde etti.

Blind, Hollanda Milli Takımı'nda 99 maça çıktı ve 3 gol attı.

Daha önce Manchester United'te oynayan tecrübeli oyuncu Premier Lig'de istenileni verememişti.

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