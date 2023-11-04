İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bayern Münih, Dortmund'u 4'ledi!

Bundesliga'nın 10. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Bavyera ekibi zorlu deplasmandan 4-0 galip ayrılmayı başardı.

IHA4 Kasım 2023 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Bayern Münih, Dortmund'u 4'ledi!
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederken, Harry Kane hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu.

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Münih ekibi, 4. dakikada Dayot Upamecano ile 1-0 öne geçti. 9. dakikada Harry Kane farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı 2-0 Bayern Münih'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf Bayern Münih'ti. 72 ve 90+3. dakikalarda Harry Kane fileleri havalandırıp hat-tirck yaparken, mücadele Münih ekibinin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, 26 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinciliğini sürdürdü.

Bayern Münih, çarşamba günü Galatasaray ile karşılaştıktan sonra, ligde Heidenheim'i konuk edecek.. Dortmund ise Stuttgart ile deplasmanında karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.