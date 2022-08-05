Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 6 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 2022-23 sezonunun açılış karşılaşmasında Bayern Münih, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 6-1 yendi.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 64. dakikada Randal Kolo ile ağları sarstığı karşılaşmada, 19 yaşındaki Jamal Musiala 83. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti ve Bavyera temsilcisi sahadan beş farklı galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlangıç yaptı.