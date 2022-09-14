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Spor

Bayern Münih evinde Barcelona'yı 2 golle geçti

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında evinde konuk ettiği Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 00:02 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde iki Avrupa devi Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede sessizliği bozan isim 50. dakikada Lucas Hernandez olurken 54. dakikada bu kez Leroy Sane çıktı ve fark kısa sürede ikiye çıktı. Barcelona ise maç boyunca Bayern kalesine gitmekte zorlanırken kaydettiği toplam şutta gol bulmayı başaramadı.

Bu sonuçla Bayern Münih ikide iki yaparak 6 puana çıktı ve grup liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

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