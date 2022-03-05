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Spor

Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen engelini aşamadı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

5 Mart 2022 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 19:27
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Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bayern Münih, 18. dakikada Niklas Süle öne geçerken, Bayer Leverkusen bu gole 36. dakikada Thomas Mülller'in kendi ağlarını havalandırması ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 59, Bayer Leverkusen ise 45 puana yükseldi.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Köln'ü ağırlayacak.

İşte Bundesliga'da alınan diğer sonuçlar:

Bochum 2-1 Fürth

Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt

Wolfsburg 1-0 Union Berlin

RB Leipzig 1-1 Freiburg

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