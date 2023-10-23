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  • Bayern Münih, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı! Tam 5 eksik var
Spor

Bayern Münih, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı! Tam 5 eksik var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in kamp kadrosu açıklandı. Alman devinin kadrosunda 5 isim yer almadı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Bayern Münih, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı! Tam 5 eksik var
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Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

İşte Bayern Münih'in Galatasaray karşılaşması kamp kadrosu:

Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min-jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kraitzig, Jamal Musiala, Strahinja Pavlovic.

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