Bayern Münih, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı! Tam 5 eksik var

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

İşte Bayern Münih'in Galatasaray karşılaşması kamp kadrosu:

Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min-jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kraitzig, Jamal Musiala, Strahinja Pavlovic.