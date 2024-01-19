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Spor

Bayern Münih gözüne Newcastle United'ın kaptanını kestirdi

Alman devi Bayern Münih, transferde gözünü Premier Lig'e çevirdi. Alman ekibi Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki savunmacı Kieran Trippier'i gündemine aldı.

19 Ocak 2024 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Bayern Münih gözüne Newcastle United'ın kaptanını kestirdi
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Kış transfer dönemine Eric Dier transferiyle başlayan Bayern Münih gözünü yine Premier Lig'de forma giyen bir İngiliz oyuncuya çevirdi.

NEWCASTLE SATIŞA AÇIK

TalkSport'ta yer alan habere göre Bayern Münih gözünü Newcastle United'ın kaptanı olan Kieran Trippier'e çevirdi.

Alman devinin teknik direktörü Thomas Tuchel'in, "Kyle Walker'dan sonra alabileceğimiz en iyi isim Kieran Trippier olur." dediği de söylendi.

Haberin detaylarında Finansal Fair Play cezası yemekten kurtulmak isteyen Newcastle United'ın gelecek bu teklife sıcak bakacağı da yer aldı.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 28 resmi maça çıkan Kieran Trippier bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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