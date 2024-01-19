Bayern Münih gözüne Newcastle United'ın kaptanını kestirdi

Kış transfer dönemine Eric Dier transferiyle başlayan Bayern Münih gözünü yine Premier Lig'de forma giyen bir İngiliz oyuncuya çevirdi.

NEWCASTLE SATIŞA AÇIK

TalkSport'ta yer alan habere göre Bayern Münih gözünü Newcastle United'ın kaptanı olan Kieran Trippier'e çevirdi.

Alman devinin teknik direktörü Thomas Tuchel'in, "Kyle Walker'dan sonra alabileceğimiz en iyi isim Kieran Trippier olur." dediği de söylendi.

Haberin detaylarında Finansal Fair Play cezası yemekten kurtulmak isteyen Newcastle United'ın gelecek bu teklife sıcak bakacağı da yer aldı.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 28 resmi maça çıkan Kieran Trippier bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı sağladı.