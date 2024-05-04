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Spor

Bayern Münih ikinciliği zora soktu!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, konuk olduğu Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Bayern Münih ikinciliği zora soktu!
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Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih, deplasmanda Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart'a 3-1 yenildi.

MHP Aren'da oynanan mücadelede Stuttgart'ın gollerini 29. dakikada Leonidas Stergiou, 83. dakikada Jeong Woo-Yeong ve 90+3'te Silas kaydetti.

Bayern Münih'in tek golünü ise 37. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Kane, bu sezon çıktığı 44. resmi maçta 44. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte ikinci sıradaki Bayern Münih 69 puanda kalırken, üçüncü sıradaki Stuttgart 67 puana yükselmiş oldu ve ligdeki ikincilik yarışı kızışmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Stuttgart deplasmanda Augsburg ile karşılaşırken, Bayern Münih sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak.

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