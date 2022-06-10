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Spor

Bayern Münih, Jules Kounde için devreye girdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Sevilla'da forma giyen 23 yaşındaki savunmacı Jules Kounde için devreye girdiği öne sürüldü.

10 Haziran 2022 Cuma 18:10 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz yaz da özellikle Chelsea'ye transferi bitme noktasına gelen Jules Kounde'nin yüksek ihtimalle artık bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'nın önemli ekiplerinin kadrosuna katmak istediği Fransız savunmacı için son olarak Alman devi Bayern Münih de devreye girdi.

Barcelona, Chelsea ve Manchester United'ın kadroya katmak istediği Kounde için Bayern Münih de temaslara başlamış durumda. Radio Sevilla, Alman devinin oyuncunun bonservisi konusunda bilgi aldığını aktardı.

23 yaşındaki savunmacı için Sevilla'nın 60 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilmekte.

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