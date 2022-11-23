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Spor

Bayern Münih, Konrad Laimer ile el sıkıştı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Leipzig'de forma giyen Konrad Laimer ile sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Bayern Münih, Konrad Laimer ile el sıkıştı
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Leipzig'de başarılı bir sezon geçiren Konrad Laimer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Leipzig ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Konrad Laimer ile sözlü anlaşma yaptı.

Haberde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve oyuncunun gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.

Laimer bir kaç ay önce yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yaz ayrılmak için hazırdım ama Leipzig beni göndermek istemedi. Dünyanın en iyi kulüpleri her zaman kapınızı çalmaz. Artık bunu değiştiremezsiniz. Bununla yüzleşmem gerekiyordu. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

25 yaşındaki oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Yıldız oyuncu Alman kulübüyle bugüne kadar çıktığı 167 maçta 11 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi.

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