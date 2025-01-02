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Spor

Bayern Münih, Leroy Sane için kararını verdi

Bundesliga devi Bayern Münih, Leroy Sane'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Bavyera ekibi, ligin ikinci yarısında performansı yükselmezse Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 01:01 - Güncelleme:
Bayern Münih, Leroy Sane için kararını verdi
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Bundesliga devi Bayern Münih, Leroy Sane'nin geleceği ile ilgili kararını verdi.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, ligin ikinci yarısında performansı yükselmezse Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

DEVLERİN RADARINDA

Öte yandan La Liga'dan Barcelona ile Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ın, Sane'nin Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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