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Spor

Bayern Münih Lewadowski'nin yerine Sörloth'u alacak!

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve rekorları bir bir altüst eden Alexander Sörloth, dev kulüplerin radarına girmişti. Başta Real Madrid olmak üzere Avrupa devlerinin hedefinde olan Norveçli yıldız için son olarak Bayern Münih iddiası ortaya atıldı.

12 Nisan 2020 Pazar 00:38 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:38
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Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'den Trabzonspor'a kiralanan Sörloth, bordo mavili forma ile Süper Lig'de tozu dumana katarken, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.

Milan, Real Madrid ve Napoli'nin de radarında olduğu bilinen Alexander Sörloth için son iddia Almanya'dan geldi. Aktarılan bilgilere göre Bayern Münih, bordo mavili golcüyü gelecek sezondan itibaren kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

'LEWA'NIN YERİNE SÖRLOTH'

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre; Bayern Münih, ilk etapta Sörloth'un, Lewandowski'nin yedeği olabileceği görüşünde ancak 2 yıl sonra işler çok daha farklı olacak.

2023'TEN SONRA...

Polonya'lı golcü Lewandowski'nin Bayern Münih ile sözleşmesinin sona erecek olmasıyla beraber Alman devinin 1. forveti Alexander Sörloth olacak.

"TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR"

Öte yandan Sörloth, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına önemli bir açıklama yapmış ve transferine ilişkin konuşmuştu.

Norveçli yıldız, yaptığı konuşmada "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadelerini kullanmıştı.

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