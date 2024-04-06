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Spor

Bayern Münih lige erken havlu attı! Bir darbe daha...

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim'a 3-2 yenildi ve lider Bayer Leverkusen'in 16 puan gerisinde kaldı.

6 Nisan 2024 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Bayern Münih lige erken havlu attı! Bir darbe daha...
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Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Heidenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Voith-Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Heidenheim, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ve 45. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Heidenheim, 50. dakikada Kevin Sessa ve 51. dakikada Tim Kleindienst'in golleriyle eşitliği sağladı. Kleindienst, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Heidenheim'e tarihi bir galibiyet getirdi.

LEVERKUSEN ARTIK YÜZDE 99.9 ŞAMPİYON

Bundesliga'da üst üste ikinci kez mağlup olan Bayern Münih, 60 puanda kaldı ve bitime 6 hafta kala lider Leverkusen'in 16 puan uzağına düşerek şampiyonluk şansını Kaf Dağı'nın ardına bıraktı.

6 hafta aradan sonra kazanan Heidenheim, puanını 33 yaptı ve Bundesliga'da kalma yolunda dev bir adım attı.

Bayern Münih, gelecek hafta Köln'ü sahasında ağırlayacak. Heidenheim ise Bochum deplasmanına gidecek.

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