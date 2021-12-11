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Spor

Bayern Münih, Mainz'i 2-1 ile geçti

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında evinde Mainz'i 2-1 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:44 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:44
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Bundesliga'da 15. hafta mücadelesinde Julian Nagelsmann'ın takımı Bayern Münih ile Bo Svensson'un çalıştırdığı Mainz kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım Mainz, 22. dakikada Karim Onisiwo'nun golüyle öne geçerken Bayern'de Kingsley Coman, 53'te dengeyi getirdi. 74'te Jamal Musiala skoru belirleyen isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 27 yaparken, Mainz 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Mainz, Hertha Berlin'i ağırlayacak.

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