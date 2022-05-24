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Spor

Bayern Münih, Noussair Mazraoui transferini resmen duyurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Ajax forması giyen Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

24 Mayıs 2022 Salı 18:27 - Güncelleme:
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Ajax'tan Noussair Mazraoui'yi transfer ettiğini duyurdu.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki sağ bek Mazraoui, 2026'ya kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı.

Faslı futbolcu için transfer ücreti ödemeyen Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn yeni sezon için yeniden büyük hedefler koyduklarını belirterek "Noussair Mazraoui takımızı güçlendirmek için bir diğer yapı taşıdır." ifadesini kullandı.

Mazraoui de Avrupa'nın en büyük takımlarından birine transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Büyük şampiyonlukları kazanabileceğim için bu kulübü seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Ajax'ta 137 kez forma giyen ve 10 gol atan Mazraoui, Fas Milli Takımı'nda da 12 kez oynadı ve 1 gol kaydetti.

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