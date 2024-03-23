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Spor

Bayern Münih, Nübel ile devam kararı aldı

Bayern Münih, Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Alman kalecisi Alexander Nübel'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

23 Mart 2024 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Bayern Münih, Nübel ile devam kararı aldı
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Bayern Münih'in Stuttgart'a kiralık olarak gönderdiği Alexander Nübel için kararını verdi.

Sky'ın haberine göre Bayern, Stuttgart'ta iyi bir performans gösteren Alman kalecinin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Oyuncu ile somut görüşmelerin nisan ayında başlayacağı ifade edildi.

Stuttgart'ın da oyuncuyu gelecek sezon yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Nübel'in Bayern ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bundesliga'da bu sezon 23 maça çıkan Alman kaleci 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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