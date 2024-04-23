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Spor

Bayern Münih, Ralf Rangnick'in peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Thomas Tuchel yerine Ralf Rangnick'i takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

23 Nisan 2024 Salı 13:15 - Güncelleme:
Bayern Münih, Ralf Rangnick'in peşinde
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Bundesliga'da şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te Thomas Tuchel ile yollar ayrılacak.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bayern Münih, Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick'i takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunuyor.

DE ZERBİ DE GÜNDEMDE

Alman teknik adamın, Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi ile birlikte listenin başında yer aldığı ifade edildi.

Ralf Rangnick, Schalke, Leipzig, Manchester United gibi önemli takımlarda görev yaptı.

Avusturya Milli Takımı'nın başında 20 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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