Bayern Münih, Ralf Rangnick'in peşinde

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Alman devinin gündemine tecrübeli çalıştırıcı Rangnick geldi...

Bild gazetesinde yer alan habere göre Bavyera ekibi, Ralf Rangnick ismi üzerinde yoğunlaştı. Alman ekibinin C planı olan Alman hoca, şu anda Avusturya Milli Takımı'nı çalıştırıyor. 65 yaşındaki teknik adam ile yapılacak görüşme sonrasında son kararın verileceği bildirildi.

Alman basınına konuşan Rangnick, "Bayern'den bir temas oldu ve ben de Avusturya Futbol Federasyonu'nu bu konuda bilgilendirdim. Çok güvene dayalı bir ilişkimiz var. Benim odak noktam Avusturya Milli Takımı." dedi.