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Spor

Bayern Münih, Sacha Boey'nin peşini bırakmıyor

Alman ekibi Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Sacha Boey'den vazgeçmiyor. Çıkan haberlere göre Alman devinin oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.

25 Ocak 2024 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Bayern Münih, Sacha Boey'nin peşini bırakmıyor
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Galatasaray'ın önemli isimlerinden Sacha Boey, Avrupa ekiplerinin listesinde yer almaya devam ediyor.

ALMANYA'DAN YENİ İDDİA

Fransız futbolcu için daha önce Bayern Münih ve Paris Saint-Germain haberleri çıkarken Almanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

BAYERN LİSTESİNDE TUTUYOR

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, 23 yaşındaki futbolcuyu hala listesinde tutuyor.

YENİ BİR HAMLE YAPILABİLİR

Bayern Münih'in önümüzdeki günlerde Boey için yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü.

SAKATLIKLAR SONRASI HAMLE ZORUNLU

Alman ekibinde Dayot Upemacano ve Kondrad Laimer'in sakatlıkları sonrası transfer için hamle yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray'ın Boey için 20-25 milyon euro bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Bu rakamın Bayern Münih için pahalı bir bedel olduğu aktarıldı.

BU SEZON RAKAMLARI

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Boey'un Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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