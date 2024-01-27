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Spor

Bayern Münih, Sacha Boey'u açıkladı!

Bayern Münih'te sportif direktör Christoph Freund, Ausburg maçının ardından Sacha Boey'le ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Bayern Münih, Sacha Boey'u açıkladı!
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Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, 3-2 kazandıkları Augsburg maçının ardından Sacha Boey transferi için açıklamalarda bulundu.

Boey'in kendileri için çok önemli bir transfer olacağını söyleyen Freund, "Sacha Boey herhangi bir oyuncu değil. Çok istediğimiz bir oyuncuydu. Onu uzun zamandır takip ediyorduk." dedi.

Boey'in özelliklerine değinen Freund, "O, bizim için 'rüya' oyuncu. Transferin gerçekleşmesi bizi çok mutlu edecek. Takımımıza çok yüksek enerji, güç ve fiziksellik katacağına inanıyoruz." dedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Alman devi Bayern Münih, son olarak 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklif daha yaptı. Sacha Boey gitmek istediğini Galatasaray'a iletmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi kabul etti.

BOEY, BAYERN İLE 4.5 YILLIK ANLAŞTI

Sacha Boey ise Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Boey, 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

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