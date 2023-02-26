Bayern Münih sahasında 3 puanı 3 golle aldı

Bundesliga 22. hafta maçında Bayern Münih, Union Berlin ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Musiala kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Bayern, puanını 46'ya çıkardı. Union Berlin ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Köln'ü ağırlayacak.

BAYERN MÜNİH'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Bundesliga'da şu ana kadar 22 maça çıkan Bayern Münih, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 46 puan topladı.