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Bayern Münih scoutları bu akşam Ozan Kabak'ı izleyecek

Bu sezon teknik direktör Fatih Terim'in verdiği forma şansını iyi değerlendiren ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Kabak, Avrupalıların da dikkatini çekti.

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İsmi İtalyan ve İngiliz takımları ile anılan Ozan Kabak'ı izlemeye gelen Alman devini ise SABAH açıklıyor. Bayern Münih'in 18 yaşındaki stoperini tribünden takip etmesi adına özel scoutlarını Galatasaray maçlarına gönderdiği ortaya çıktı. 18 yaşındaki Türk oyuncu, sezon sonuna kadar başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından izlenmeye devam edilecek.

İNGİLİZLER 22 MİLYON EURO VERİYOR

Son olarak İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Manchester United da Ozan Kabak'ı takip ediyor ve İngiliz ekibi genç futbolcu için 20 milyon poundu (22 milyon Euro) gözden çıkardı. Galatasaray yönetimi şu an için Ozan Kabak'a gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Sezon sonunda Ozan'la yeni bir sözleşme imzalanacağı ve 'serbest kalma bedeli' koyulacağı öğrenildi.

(Sabah)

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