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Spor

Bayern Münih ve Dortmund transferde karşı karşıya geldi!

Bundesliga'nın iki önemli kulübü Bayern Münih ile Borussia Dortmund; Ajax forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i transfer etmek için karşı karşıya geldi.

16 Mayıs 2023 Salı 01:28 - Güncelleme:
Bayern Münih ve Dortmund transferde karşı karşıya geldi!
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Bundesliga'da zirve yarışı kızışırken Bayern Münih ile Dortmund bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Sport1'de yer alan habere göre; Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Ajax forması giyen Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

Thomas Tuchel'in Chelsea döneminde de oyuncuyu istese de kulüplerin anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

30 MİLYON EURO TALEP

Ajax'tan ayrılmak istediğini yönetime belirten Alvarez için 30 milyon euroluk bir değer biçildiği ifade edildi.

DECLAN RICE BİLMECESİ

Bayern Münih, West Ham'dan Declan Rice'ı da istese de İngiliz ekibinin istediği 100 milyon euro ücret transferi zorlaştırıyor.

Alvarez bu sezon Ajax formasıyla 28 maça çıktı, 3 gol ve 3 asist yaptı.

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