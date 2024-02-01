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Spor

Bayern Münih yeni transferini duyurdu!

Alman devi Bayern Münih, bonservisini elinde bulundurduğu ve kiralık olarak Granada'da forma giyen Bryan Zaragoza'yı kulübe geri çağırdı.

1 Şubat 2024 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Bayern Münih yeni transferini duyurdu!
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Bayern Münih'in, geçtiğimiz aylarda 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak kiralık olarak Granada'ya geri yolladığı Bryan Zaragoza'yı geri çağırdı.

Bayern Münih, Kingsley Coman'ın yaşadığı uzun sakatlık sebebiyle yaz transfer döneminde resmi olarak kadrosuna katacağı 22 yaşındaki İspanyol sol kanadı transferin son gününde kadrosuna eklemiş oldu.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Granada forması ile 21 resmi maça çıkan Bryan Zaragoza bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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