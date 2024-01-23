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Spor

Bayern Münih yıldız oyuncu için 15 milyon teklif etti!

Alman devi Bayern Münih, ara transfer dönemi çalışmalarında Newcastle United'da forma giyen Kieran Trippier'i gündemine aldı.

23 Ocak 2024 Salı 20:30 - Güncelleme:
Bayern Münih yıldız oyuncu için 15 milyon teklif etti!
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Kadrosuna tecrübeli bir sağ bek transferi yapmak isteyen Bayern Münih, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman devi, Newcastle United forması giyen Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Bayern'in 33 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Öte yandan İngiliz ekibi, performansından olduğu oyuncusunu satmak istemediği aktarıldı.

Newcastle'ın 2022 yılında Atletico'dan 14 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Trippier, İngiliz ekibinde 81 maçta 3 gol ve 18 asist yaptı.

  • Kieran Trippier
  • Bayern
  • Newcastle United

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