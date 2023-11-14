İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6426
  • EURO
    30,7282
  • ALTIN
    1791.42
  • BIST100
    7570.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bayern Münih'e 17'lik transfer

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, kadroya takviyede bulundu. Alman ekibi, 17 yaşındaki genç oyuncu Nestory Irankunda ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA14 Kasım 2023 Salı 14:04 - Güncelleme:
Bayern Münih'e 17'lik transfer
ABONE OL

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.