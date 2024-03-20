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Spor

Bayern Münih'e Sacha Boey'den bir kötü haber daha!

Bayern Münih'te bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Sacha Boey'den bir kötü haber daha geldi. Başarılı sağ bekin sağ arka uyluğunda kas yırtığı olduğu ve tedavisine başlandığı açıklandı.

20 Mart 2024 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Bayern Münih'e Sacha Boey'den bir kötü haber daha!
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Devre arasında Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e tarihi bir bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız oyuncu Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Bayern Münih, Sacha Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini ve oyuncunun birkaç hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü"

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