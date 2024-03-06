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Spor

Bayern Münih'e Sacha Boey'den iyi haber!

Bayern Münih'te geçirdiği sakatlığın ardından bir süre sahalardan uzak kalan Sacha Boey, takıma dönmeye hazırlanıyor. Fransız sol bekin gelecek maçta kadroda olması bekleniyor.

6 Mart 2024 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Bayern Münih'e Sacha Boey'den iyi haber!
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Lazio'yu mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu karşılaşmanın ardından ligde Mainz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen ay sakatlık yaşayan Sacha Boey'un, Lazio maçında ilk 11'de forma giymeyen isimlerle birlikte antrenman yaptığı ve sakatlığı sonrası ilk kez tam idman gerçekleştirdiği belirtildi.

Bayern Münih'in açıklamasında Boey için, "Geri dönüş yolunda bir sonraki adımı attı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası 2 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, şubat ayında lif yırtılması sakatlığı yaşamıştı.

Sacha Boey'un, Bayern Münih'in 16 Mart'ta Darmstadt ile oynayacağı maçta sahalara geri dönmesi bekleniyor.

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