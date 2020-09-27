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Spor

Bayern Münih'e şok! Aralık 2019'dan bu yana bir ilk yaşandı

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih 2. hafta maçında Hoffenheim'a konuk oldu. Aralık 2019'dan bu yana ilk kez bir resmi maçta yenilgi yaşayan Bayern maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.

27 Eylül 2020 Pazar 20:11 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 20:11
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Ligin ikinci hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Hoffenheim, 16. dakikada Ermin Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 36. dakikada Joshua Kimmich'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede kontrataklarla etkili olan Hoffenheim, 77. ve 90 2. (penaltıdan) dakikalarda Andrej Kramaric'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hoffenheim, lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başladı. Üst üste 23 maç kazanmasının ardından kaybeden Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.

Münih, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez bir resmi maçta yenilgi yaşadı.

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