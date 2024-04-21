Bayern Münih'in gözü Premier Lig'deki 2 teknik adamda

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran ve 11 yıllık saltanatı sona eren Bayern Münih sezon sonunda Thomas Tuchel'le yollarını ayırma kararı aldı.

Thomas Tuchel ile yeni sezona başlamak istemeyen Bayern Münih gözünü Premier Lig'de hocalık yapan iki isme çevirdi.

İKİ ADAY BELİRLENDİ

BILD'de yer alan habere göre Bayern Münih yönetimi, Aston Villa'nın başındaki Unai Emery ve Brighton'un teknik direktörü Roberto De Zerbi'yi iki aday olarak belirledi.

Haberin detaylarında öncelikli ismin Roberto De Zerbi olduğu söylense de 44 yaşındaki tecrübeli hocanın peşinde Liverpool ve Barcelona'nın da olduğu söylendi.

Bu sezon Aston Villa ile iyi bir çıkış gösteren ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen ve aynı zamanda Premier Lig'de dördüncü sırada yer alan Unai Emery'nin de aday listesinin başında yer aldığı iddia edildi.