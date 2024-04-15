Bayern Münih'in Nagelsmann aşkı yeniden alevlendi!

Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak Bayern Münih'te yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

Alman devinde şu anda favori ismin, takımın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann olduğu öne sürüldü. Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Xabi Alonso'nun takımı reddetmesinin ardından Nagelsmann ile yapılan görüşmeleri sıklaştırdı.

GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE

Bayern Münih ve Nagelsmann arasında şu anda yapılan görüşmelerin ileri düzeyde olduğu ve 36 yaşındaki teknik adam ile 3-4 yıllık bir sözleşme üzerinde görüşme yapıldığı kaydedildi.

YÖNETİM 'BİTTİ' DÜŞÜNCESİNDE

Nagelsmann'ın takıma geri dönme konusunda henüz nihai kararını vermediği ancak Bayern Münih'te yönetim kanadının teknik direktör arayışının bittiği düşüncesinde olduğu ifade edildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Bayern Münih'in yeni teknik direktör için kısa listesinde Roberto De Zerbi ve Unai Emery gibi isimlerin de olduğu ancak takımın başına Nagelsmann'ın geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Bayern Münih'te teknik direktörlük için Zinedine Zidane'nin adı da gündeme gelmişti.

BAYERN PERFORMANSI

Mart 2023'te Bayern Münih'teki görevinden ayrılan 36 yaşındaki Nagelsmann, şu anda Alman Milli Takımı'nda görev yapıyor. Temmuz 2021 - Mart 2023 dönemi arasında Bayern Münih'i çalıştıran genç teknik adam, Bavyera ekibinde 84 maçta 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.